Meloni assicura a Thavisin l'appoggio per l'ingresso della Thailandia nell'Ocse

Luigi Frasca 22 maggio 2024 a

a

a

Sventola la bandiera thailandese su Palazzo Chigi per la visita del primo ministro Srettha Thavisin. «Spero sinceramente che questa visita ufficiale in Italia rafforzi ulteriormente le relazioni italo-thailandesi» ha dichiarato Thavisin, in un post su X al termine dell’incontro. «Intendiamo discutere della cooperazione con l’Italia, che si tratti di commercio e investimenti, agricoltura, moda o energie rinnovabili. Così come di turismo. Infatti, più di 190.000 italiani vengono in Thailandia ogni anno. Grazie, signora Primo Ministro, signora Giorgia Meloni, per averci dato un onorevole e caloroso benvenuto» ha concluso.

Un incontro che Meloni ha definito «soddisfacente» grazie alla «crescente collaborazione bilaterale, che continueremo ad ampliare, in particolare sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sul settore energetico e sulla promozione del turismo. Ho colto l’occasione di questo incontro per esprimere al Primo Ministro Thavisin il sostegno dell’Italia all’ambizione thailandese di aderire all’Ocse».