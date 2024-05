Pmi, la richiesta di Casasco (FI): “Imprese da sostenere con ogni supporto possibile”

17 maggio 2024 a

Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Economia del partito azzurro, chiede a gran voce un sostegno alle imprese italiane. “Il Dipartimento economico di Forza Italia ed il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani hanno - sottolinea in una nota l’onorevole azzurro - sempre sostenuto ogni sforzo a sostegno delle PMI italiane. Per questo serve il pieno uso delle risorse già disponibili, come quelle ad esempio di Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere le quotazioni delle imprese italiane quotate e di prossima quotazione sul mercato di borsa, anche con il concorso di risorse private oltre che pubbliche”.

“È tempo di sostenere gli imprenditori capaci e innovativi e in genere le imprese italiane, con ogni supporto possibile alla ricapitalizzazione delle imprese”, la chiusura della presa di posizione di Casasco sul tema Pmi.