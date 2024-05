Riforma Nordio, è guerra: i soliti no dei giudici, le leggi le vogliono fare loro

Gianni Di Capua 13 maggio 2024 a

Non sono bastate le rassicurazioni del ministro Nordio all’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati. Gli ermellini hanno votato un secco no a qualsiasi proposta che possa riformare la giustizia, sì alla tutela dell’indipendenza della magistratura.

L’assemblea ha votato la mozione letta dal segretario generale dell’Associazione Salvatore Casciaro. Il testo è stato poi approvato all’unanimità in chiusura del congresso, a Palermo. I magistrati scendono in campo per fare autocritica e ammettere che «non siamo abituati a parlare alla gente, il linguaggio giuridico può anche essere un ostacolo» e ci tengono a sottolineare che bisogna «saper comunicare per spiegare che non c’è nessuna chiusura corporativa, nessun atteggiamento da casta».

Nella mozione finale è stato posto il tema di una «mobilitazione culturale e comunicativa - si è detto - che faccia comprendere i rischi che questa comporta per l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini e per la scrupolosa osservanza delle loro garanzie costituzionali».

La magistratura italiana «ha conquistato un patrimonio di credibilità e di fiducia presso i cittadini- ha proseguito Casciaro, leggendo la relazione- anche pagando un prezzo di sangue tra i più alti al mondo. Esso va difeso nel quotidiano anche con le condotte dei singoli, perché costituisce un capitale sociale inestimabile». Chiaro il no alla separazione delle carriere. «Il superamento dell’unica matrice culturale tra giudici e pubblici ministeri si tradurrebbe inevitabilmente nella rinuncia a valori nevralgici per la democrazia, e innanzitutto all’obiettivo della imparziale ricerca della verità che il pubblico ministero deve perseguire, come il giudice. Separare il pubblico ministero dal giudice, quali che siano le modalità di tale separazione, distinguere le carriere all’accesso e dal punto di vista ordinamentale, separare gli organi di autogoverno, porterebbe alla istituzione di una figura professionale di »pubblico persecutore«, molto lontana dall’attuale organo dell’accusa, che, lo ricordiamo, oggi è preposto alla ricerca della verità ed è garante del rispetto delle prerogative dell’indagato, anche nella fase della raccolta delle prove da parte della polizia giudiziaria. Separare il pubblico ministero dal giudice avrebbe gravissime ripercussioni sull’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale indispensabile per l’attuazione del principio di eguaglianza del cittadino dinanzi alla legge», prosegue la mozione.

Al centro del dibattito soprattutto i nodi della separazione delle carriere. Separazione su cui l’opposizione è già all’attacco. Sia Schlein che Conte, infatti, si sono espressi contro l’ipotesi di dividere le carriere fra pm e giudici. Nella relazione dell’Anm si è richiamato anche «all’indebolimento del Csm». Quanto alle riforme costituzionali «in materia di ordinamento giudiziario e di governo autonomo della magistratura, che hanno costituito tema del dibattito congressuale, l’Associazione Nazionale Magistrati ribadisce la propria intransigente contrarietà alla separazione delle carriere e al complessivo indebolimento del CSM che ne costituiscono il contenuto principale. L’unicità della magistratura è valore fondante del nostro associazionismo: tale sua caratteristica ontologica è incompatibile con ogni possibilità di mediazione e trattativa sugli specifici contenuti delle riforme».