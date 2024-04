Europee, Vittorio Sgarbi candidato con Fratelli d'Italia: "Porterò voti"

30 aprile 2024 a

a

a

Anche Vittorio Sgarbi correrà alle elezioni europee: il critico d'arte già sottosegretario del governo di Giorgia Meloni sarà candidato con Fratelli d’Italia. A Sgarbi piacerebbe la circoscrizione Nord-Est ma, secondo quanto trapela, è più probabile che sarà candidato al Sud. "Qui servono voti e io li porterò: spero di correre nel Nord Est, dove nel '99 conquistai 100 mila preferenze - spiega Sgarbi al Corriere -. Avevo iniziato a parlare di questa possibilità con la premier Meloni subito dopo le mie dimissioni. E ora ne ho riparlato con La Russa".

All'Agi il critico d'arte che a febbraio scorso si è dimesso da sottosegretario al Mic in seguito a lunghe polemiche per delle consulenze, e sulla scia delle polemiche per un dipinto conteso, precisa che non è stato ancora deciso dove verrà candidato e che la candidatura, "che era naturale", è stata decisa dopo una conversazione con Giorgia Meloni.