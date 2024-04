Scuola, Suor Monia Alfieri loda il governo sulla disabilità: “Scelte importanti sul diritto allo studio”

29 aprile 2024 a

Suor Anna Monia Alfieri, cavaliere al merito della Repubblica italiana ed esperta di politiche scolastiche, non ci sta a sentire le critiche al governo sul tema disabilità. "Quanto ha ricordato il Ministro Giuseppe Valditara in merito agli obiettivi raggiunti dall'attuale Governo, per volontà di tutte le forze di maggioranza, compreso il contributo fattivo della Lega, all'interno dell'importante e vitale fronte della disabilità è pienamente condivisibile. Si tratta di scelte importanti e concrete che hanno contribuito in modo deciso a garantire il diritto allo studio per gli studenti disabili. Certo il fronte della disabilità è un fronte sempre aperto, tuttavia è giusto, nel rispetto dell'impegno di tutte le forze politiche, riconoscere quanto di importante è stato attuato con il Governo Meloni, con tutti i partiti che lo sostengono", l’intervento all’Adnkronos di Suor Monia Alfieri.

"Anche sul tema della libertà di scelta educativa le forze politiche dell'attuale maggioranza si sono sempre dimostrate sensibili e, anche in questo campo, sono stati presi provvedimenti importanti che lasciano ben sperare riguardo ad una soluzione definitiva del problema. La scuola è un settore nevralgico del sistema Italia per le importanti ricadute che essa ha in tutti i settori della vita civile ed economica del paese. - continua Suor Anna Monia Alfieri -. Ci si aspetta, pertanto, grande serietà e grande equilibrio, grandi passi in avanti, non un anacronistico rimpianto di dinamiche che appartengono fortunatamente al passato: la realtà della scuola italiana di oggi, poiché si tratta della realtà della società occidentale, prevede che in una stessa classe ci siano studenti appartenenti a nazioni, culture, religioni e tradizioni diverse, disabili compresi".

"Indietro non si torna. Occorre, sulla scuola, un appoggio politico trasversale sulle scelte strategiche, perché la formazione dei cittadini non può essere lasciata preda di una forza politica piuttosto che di un'altra. Come in passato ho apprezzato e sostenuto gli interventi adottati da Ministri e Governi di altre ispirazioni politiche, così oggi non posso non riconoscere quanto l'attuale Governo ha fatto per la scuola italiana, in particolare per gli studenti disabili e per le loro famiglie. E poi, è bene che sulla scuola, come in tutti i campi, parlino solamente gli esperti. Unicuique suum", conclude Suor Anna Monia Alfieri.