Forza Italia, Tajani pronto a candidarsi. Sarà capolista alle Europee

Sarà Antonio Tajani ad aprire i lavori del Consiglio nazionale di Forza Italia, convocato domani mattina, alle 11, presso l’hotel Parco dei principi di Roma. Il numero uno azzurro scioglierà la riserva sulla sua candidatura alle europee: secondo gli ultimi boatos, riferisce l’Adnkronos, il vicepremier e ministro degli Esteri, annuncerà la sua discesa in campo come capolista, tranne nella circoscrizione Isole, dove correrà l’europarlamentare uscente Caterina Chinnici, figlia di Rocco, che diede vita al pool Antimafia e fu ucciso da Cosa nostra nell’83. Prima del Cn, alle 9.30, Tajani riunirà la segreteria nazionale del partito.

Proprio di Tajani ha parlato Paolo Damilano, candidato indipendente per Forza Italia alle prossime elezioni Europee, a margine della sua visita al Salone del Mobile alla fiera di Milano, a Rho: «Forza Italia sta dando dimostrazione di essere costituita da persone moderate e liberali. Tutti noi abbiamo un denominatore comune, la creazione di un partito di centro con ideali liberali e moderati, su questo vedo che in qualche modo ci sono risposte importanti da parte degli elettori, lo stesso segretario Tajani sta facendo molto bene. Vediamo come i consensi stanno aumentando intorno a lui. Europee? Ci sono davvero ottime sensazioni - ha osservato Damilano -. Secondo me ci sono tutti gli elementi per poter fare molto bene insieme».