Pizzarotti lascia +Europa e si candida con Calenda: "Progetto snaturato"

«Lascio Più Europa!». Lo scrive su facebook Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma eletto all'epoca con il Movimento 5 stelle. Che si candida alle europee con Azione di Carlo Calenda. «Cari amici e compagni di viaggio- aggiunge-, mi rivolgo a voi con il cuore pesante, conscio della delicatezza e della portata della mia decisione. Questo è un messaggio difficile e che non pensavo mi sarei trovato a scrivere, poiché porta con sé un peso emotivo che solo coloro che hanno vissuto la nostra avventura possono comprendere appieno. Fin dall’inizio, il mio ingresso in +Europa, scelta fatta in virtù delle storiche battaglie per i diritti e le libertà individuali e per le iniziative fatte insieme negli anni, aveva come obiettivo far crescere il partito nei territori e aggiungendo temi, iniziative e intenti nuovi».

Tuttavia, sottolinea, «negli ultimi tempi, ho assistito a una serie di scelte e di direzioni assunte dal nostro segretario che non riesco a condividere e che, a malincuore, non posso sostenere. Sento che le decisioni recenti non solo si discostano dall’essenza dei nostri principi fondanti, ma rischiano anche di snaturare completamente il progetto per cui tutti abbiamo lavorato e per il quale abbiamo sacrificato innumerevoli ore di impegno e passione. Questa alleanza, per me anomala, con Italia Viva sta contaminando l’iniziativa di Più Europa con un modo di intendere la politica - quello di Cuffaro e della Nuova DC con i suoi candidati, della moglie di Mastella o della rete di Cesaro in Campania - poco ’europei' e molto distanti dal nostro modo di fare politica e dalla nostra missione originale. Un’alleanza che non ha messo al centro i temi o le famiglie europee, ma il solo intento di superare la soglia del 4% ed eleggere qualcuno. Un’alleanza che non verrebbe dimenticata il giorno dopo, come qualcuno spera, ma che mette di fatto fine alla novità finora rappresentata da +E».

«Dopo discussioni animate e un personalissimo esame di coscienza- dice ancora Pizzarotti-, sono giunto alla sofferta conclusione che il mio cammino all’interno del partito deve concludersi qui. La decisione di allontanarmi non è stata presa alla leggera, ma con il massimo rispetto per gli ideali che ci hanno uniti e per le persone che continuano a lottare per essi. Non è una scelta contro nessuno, ma una necessità personale di rimanere fedele a me stesso e ai valori che mi hanno spinto a intraprendere questa avventura». Il post si conclude con la «speranza» che il partito possa ritrovare la sua bussola morale e la «promessa» che l'impegno pubblico continuerà. Con Calenda, alle Europee. Alle 13, presso la sala

stampa della Camera, si terrà infatti una conferenza stampa del segretario di Azione, Carlo Calenda. Secondo quanto trapela, annuncerà la candidatura di Pizzarotti alle europee, come capolista in tutte le circoscrizioni.