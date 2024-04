Giorgia Meloni, la parabola ascendente riconosciuta dal Telegraph: "Notevole"

06 aprile 2024 a

Anche il Telegraph incorona Giorgia Meloni. Oltre a convincere gli italiani (prova ne sono gli ultimi sondaggi diffusi che riportano le intenzioni di voto e che vedono Fratelli d'Italia svettare), la premier ottiene l'approvazione e l'incoraggiamento del quotidiano conservatore britannico, che analizza i risultati ottenuti dall'Italia e ammette che sta accadendo "qualcosa di notevole". A essere più che riconoscibile e verificabile è, stando all'articolo firmato da Jeremy Warner nella sezione dedicata al business, la crescita economica del Paese. "Considerata da molti come una delle economie più malate d'Europa, e talvolta descritta come un vero e proprio caso disperato dai commentatori anglosassoni, l'Italia è stata particolarmente colpita dalla pandemia e dal successivo shock del caro energia, ma da allora si sta riprendendo velocemente, molto più velocemente dei suoi principali competitor", ha ricordato il giornalista.

E quali sono i segnali di questa impennata in positivo, quali gli elementi che rendono la nostra penisola diversa da altri Paesi? Secondo quanto si legge sul Telegraph, "a differenza di tutti gli altri, l'Italia sta godendo di una forte crescita pro capite, l'unica unità di misura che conta davvero". Parlando di dati concreti, Warner ha ricordato che "dopo decenni di stagnazione, il Pil reale pro capite è oggi più alto di quasi il 5% rispetto a prima della pandemia, molto più di Germania, Francia, Regno Unito e Spagna". Qualcuno crede che si tratti di un'accelerata con effetti a breve termine, ma non sembra dello stesso parere il giornalista inglese: "Non molti commentatori vedono nell'attuale scatto di crescita un fuoco di paglia, spiegato principalmente dalla quota eccessiva dei fondi del Pnrr che l'Italia ha ricevuto dall'Ue", ha premesso, per poi lodare la premier per aver abolito il reddito di cittadinanza: "Fungeva da deterrente per la ricerca di un lavoro".