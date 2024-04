Bari, "non parlare più". Tra Emiliano e Decaro si sfiora la rissa: riunione infuocata

Christian Campigli 04 aprile 2024 a





Un caso tutt'altro che risolto. Una vicenda politica sulla quale la sinistra si gioca moltissimo. In una regione e in una città governate da quella che, almeno sulla carta, dovrebbe essere l'elite della classe dirigente progressista. L'affaire Bari è ben lontano dal potersi definire concluso. Come riporta il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, tra il sindaco Antonio Decaro e il governatore pugliese Michele Emiliano ci sarebbe stato un confronto dai toni molto accesi.

Sabato pomeriggio i due avrebbero incrociato le spade nella sede del Pd barese, durante una riunione convocata per discutere delle primarie nei comuni pugliesi. Sono bastati pochi minuti e poi i due si sarebbero reciprocamente attaccati. Usando poche avvertenze. Alla presenza di almeno ottanta persone, i due eletti se le sarebbero suonate di santa ragione. “Antonio ricorda male, io ricordo benissimo”, avrebbe affermato Michele Emiliano, ribadendo che quell’incontro a casa di Emanuela Capriati, per tutti nella città vecchia “zia Lina”, c’è effettivamente stato. “No ma tu non ricordi bene, stai confondendo due momenti diversi”, gli avrebbe risposto Antonio Decaro, visibilmente irritato. Quello che, all'inizio, pareva essere poco più di uno scherzo, è deflagrato in un ping-pong abbastanza piccato concluso con un netto “non parlare più”.

Un clima che, come era prevedibile, ha infiammato tutto il Partito Democratico locale. Venerdì il segretario Elly Schlein arriverà nel capoluogo pugliese. Tanti i nodi da sciogliere, primo fra tutti capire come muoversi su un caso che rischia di travolgere i dem. E non solo quello barese.