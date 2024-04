Pd, faccia a faccia tra il padre di Ilaria Salis e Schlein per la candidatura

03 aprile 2024 a

a

a

Tutto aperto per la candidatura di Ilaria Salis con il Partito democratico. Intorno all’ora di pranzo è infatti andato in scena un faccia a faccia tra Roberto Salis, padre della maestra detenuta in Ungheria, ed Elly Schlein. Il papà della 39enne si era lamentato in un’intervista del gioco delle correnti sulla pelle della figlia in vista di una possibile candidatura alle elezioni Europee e ora, riferisce Il Foglio, sono in corso i colloqui per risolvere lo stallo: “Nelle intenzioni - il retroscena del quotidiano diretto da Claudio Cesara - di Schlein c’è la voglia di candidare Ilaria Salis nella circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) alle prossime europee di giugno. Il padre della donna chiede rassicurazioni sull’elezione perché teme il rischio che la faccenda prenda una piega sempre più politica. Schlein vuole chiudere sulle liste e accelerare”.

“È diffamazione”. Rissa a colpi di querele tra Roberto Salis e Senaldi

Secondo Repubblica sono invece due le ipotesi: una è quella di essere la capolista al Centro Italia, la seconda è di farlo nelle Isole. Stasera Schlein sarà a Porta a Porta e dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi, con i dem spaccati sull’idea di far correre la detenuta italiana.