Marco Furfaro, "Ti p...in testa": il tweet velenoso è un boomerang

28 marzo 2024 a

“Sono campioni delle prese in giro, ti pis*** in testa e ti vogliono convincere che piove”: sono le parole choc di Marco Furfaro, membro della segreteria del Partito democratico con delegale di Responsabile iniziative politiche e fedelissimo di Elly Schlein. Una caduta di stile e un intervento anti-Meloni lanciati su X con l'intento di attaccare il governo e, in particolar modo, il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida. Che cosa è successo? Dopo aver ripreso quanto affermato dall'esponente della maggioranza, Furfaro ha tolto ogni freno ed è stato autore di una raffica di insulti.

"I poveri mangiano meglio dei ricchi". Ricordate? – ha esordito via social il deputato del Partito Democratico -lo disse poche settimane fa Lollobrigida, il ministro del fantastico mondo di Meloni". Critica, questa, seppur non condivisibile, legittima. Poi, però, Furfaro non si è trattenuto. "3,1 milioni di persone ricorrono ai pacchi alimentari o alle mense della Caritas, 630mila sono bambini sotto i 15 anni", ha ricordato nel suo post. “Lo dice lo studio Coldiretti uscito ieri (che tra l'altro è l'organizzazione agricola più vicina al governo e allo stesso Lollobrigida). Sono campioni delle prese in giro, ti pis*** in testa e ti vogliono convincere che piove”, ha chiosato.

Quanto scritto dal membro della segreteria del Pd ha subito incontrato lo sconcerto di numerosi utenti. "Ma dico io, prima di postare un pensiero, contate almeno fino a 100?", "Sono anni che la povertà dilaga in Italia, il partito a cui appartieni voleva chiudere ILVA e mettere per strada 20mila famiglie, o mantenerle con la CIGS. Ma ti rendi conto?", "Ti lasciamo dire la cavolata giornaliera!": sono solo alcuni dei commenti apparsi su X.