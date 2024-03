Giorgia Meloni li chiama "ragazzi", l'opposizione scatena la bagarre (video)

20 marzo 2024 a

Momenti di tensione in Aula alla Camera durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo del 21 e 22 marzo. A scatenare le proteste dell’opposizione è stata una frase della premier: "Ragazzi vi vedo nervosi". Tanto è bastato a scatenare le proteste perché quel termine non è piaciuto ai deputati dell’opposizione. Pronta la replica del presidente del Consiglio: "D’accordo, non vi chiamerò ragazzi ma giovani onorevoli, anzi solo onorevoli. È evidente che non vi sono particolarmente simpatica, ma noi romani ogni tanto lo diciamo ragazzi, vi chiedo scusa comunque".

Non è l’unico fuori programma della seduta. Durante l'intervento di Mauro Del Barba il ministro Matteo Salvini è arrivato alla Camera. A quel punto il deputato di Italia Viva, Davide Faraone, ha urlato: "Bacio, bacio". In ogni caso, la premier ha chiarito che la posizione del governo sull'Ucraina è consolidata dai voti e dai provvedimenti.