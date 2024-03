Francesco Storace, sfogo sulla Lega: "Non posso credere che...", il caso Vannacci

16 marzo 2024 a

Si rischia di "fare il gioco di Ursula von der Leyen". Francesco Storace, firma di Libero già ministro e governatore del Lazio, nonché profondo conoscitore della destra italiana, affida la considerazione a un post su X. "Non posso credere che contro" Matteo Salvini "ci sia chi nella Lega protesta per le adesioni di uomini e donne di destra e personalità provenienti dalla società civile", afferma Storace che lancia un messaggio forte e chiaro: "I duri e puri non facciano il gioco di Ursula von der Leyen".

Il riferimento sembra essere ai malumori in alcuni ambienti leghisti per l'ipotesi di candidatura del generale Roberto Vannacci, il militare-scrittore che con il suo "Il mondo al contrario" ha scalato le classifiche dei libri venduti e si è imposto nel dibattito pubblico. C'è un video che gira sulle chat dei leghisti e non solo, come riportato da Adnkronos, che rilancia le parole di Gian Marco Centinaio: "Da militante preferisco votare chi è in Lega da tempo, chi lavora sui territori", dice il vicepresidente del Senato. Oggi è intervenuto anche Giuseppe Leoni, veterano leghista, che intervistato da Repubblica ha detto: "I militari mi sono sempre stati sulle ba**e, soprattutto quelli del manganello". E ancora: "Questo Vannacci ne dice ogni giorno di tutti i colori".