Sondaggio Mentana, crollo nel campo largo: il dato che agita la sinistra

Le elezioni regionali in Abruzzo hanno decretato la vittoria del governatore uscente, Marco Marsilio, per il centrodestra e la bocciatura di fatto del campo largo che sosteneva D'Amico. Insomma, nessun effetto Sardegna e già si guarda alle prossime tornate elettorali: le regionali in Basilicata ma soprattutto le elezioni europee di giugno. Nel consueto sondagio del lunedì di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, in onda l'11 marzo, sono diverse le indicazioni. Piccoli gli scostamenti nei partiti principali, a eccezione del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Nelle intenzioni di voto degli italiani rispetto a una settimana fa calano Fratelli d'Italia (-0,2%) e soprattutto il M5s che perde quasi mezzo punto percentuale (-0,4%).

Vengono premiati il Pd e Azione (+0,2); anche la Lega guadagna lo 0,1%; stessa percentuale che invece lascia sul campo Sinistra Italiana (-0,1%). Stabile Forza Italia (7,6). Tra gli altri partiti guadagnano Democrazia Sovrana e Popolare (+0,2); e Unione Popolare (+0,1%); scendono Italexit per l'Italia (-0,2%) e +Europa (-0,1%). Stabile Italia Viva al 3,1.