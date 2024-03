Elezioni in Abruzzo, Marco Marsilio riconfermato governatore

11 marzo 2024 a

L’Abruzzo riconferma Marco Marsilio (centrodestra) alla guida della Regione. Quando siamo arrivati a 1.557 sezioni scrutinate su 1.634 il vantaggio di Marsilio al 53,5% è incolmabile. Lo sfidante Luciano D’Amico (centrosinistra) si ferma al 46,5%. È la prima volta che l’Abruzzo riconferma un Governatore in carica. Marsilio ha costruito la sua vittoria nella provincia dell’Aquila, dove ha ottenuto il 61,14%. Più equilibrato il risultato nelle altre province: Marsilio ottiene il 51,49% nella provincia di Pescara, il 51,26% nella provincia di Chieti e soccombe con il 49,67% nella provincia di Teramo.

Grande soddisfazione nella fila del centtrodestra. Come dimostrano le parole di Adolfo Urso: «Congratulazioni a Marco Marsilio per il grande consenso ricevuto - ha scritto su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy - Gli elettori hanno premiato la proposta del centrodestra. Un buon governo che fa la differenza. Avanti, sulla strada giusta».