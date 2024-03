Europee, Tajani lancia la sfida di Forza Italia: "Qual è il nostro l'obiettivo"

11 marzo 2024 a

a

a

Candidarsi alle europee? «Vedremo....ora è prematuro dirlo. Che i miei compagni di partito me lo chiedano è un fatto noto, vedremo cosa sarà utile per Forza Italia. Se per Forza Italia sarà utile, lo farò, non mi spaventa il confronto elettorale. Ne parlerò con Matteo Salvini e con Giorgia perché ritengo che una scelta di questo tipo vada presa in seno alla coalizione. Di sicuro Forza Italia è fondamentale per tutelare gli interessi italiani in seno alle istituzioni europee». Così il vicepremier, ministro e segretario di Fi, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a due passi da Palazzo Chigi. «Forza Italia è una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, che aggrega e aggregherà, determinante per la vittoria del centrodestra e ora l’obiettivo è superare il 10% alle elezioni europee. Siamo un riferimento, gli italiani cercano una forza come la nostra e noi siamo qui pronti a lavorare», rimarca ancora Tajani.

«Ho sempre detto che non c’è nessun cambiamento di vento... In Sardegna è stato commesso qualche errore, soprattutto nella tempistica perché se si decide di cambiare un candidato forse bisogna farlo con largo anticipo, prima della campagna elettorale. Non è successo così, ma se andiamo a vedere il voto di lista in Sardegna ha confermato che la maggioranza dei sardi è di centrodestra. C’è stato quindi un buon risultato della candidata indicata dalla sinistra ma è stato un caso perché alla candidata non ha fatto seguito un risultato forte di lista a sinistra». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, parlando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi all’indomani della vittoria del centrodestra alle regionali abruzzesi.