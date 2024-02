Donzelli: Todde "ha vinto la partita", ma la mancata foto con Conte e Schlein...

27 febbraio 2024 a

Bianca Berlinguer non poteva non aprire la puntata di Prima di domani, il programma di politica e di attualità di Rete 4, con il risultato delle elezioni regionali in Sardegna. Alessandra Todde ha vinto sul filo di lana. "Sono la prima donna presidente della storia della Sardegna e sono contenta di essere qui con Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Questo è il risultato dei sardi e di una coalizione che ha investito in questo risultato", ha detto, vicino al presidente del M5S, Giuseppe Conte, e alla segretaria del Pd, Elly Schlein. La coalizione di centrodestra invece, ha guadagnato più voti di Paolo Truzzu, attestandosi al 48,8%. Ospite in studio, Giovanni Donzelli ha commentato l'esito dello spoglio: "Speravamo di vincere. Sarei ipocrita se dicessi che siamo contenti di aver perso. Volevamo vincere, eravamo convinti che Poalo Truzzu fosse un ottimo candidato. L'abbiamo appoggiato con entusiasmo. Dobbiamo riflettere su come abbiamo governato la Sardegna nei cinque anni precedenti", ha detto il deputato di Fratelli d'Italia.

Sardegna, Meloni-Tajani-Salvini “Impariamo da sconfitte e vittorie”

D'altronde è stata la stessa Giorgia Meloni a usare l'arma dell'ironia. "So che durante questo incontro ci si aspetta leggerezza", ma "io non ero leggera nemmeno a 15 anni figuratevi dopo 16 mesi di governo. In tutto questo mi invitate nel giorno in cui perdiamo le elezioni in Sardegna. Non è la giornata migliore per aspettarsi serenità e allegria da me", ha detto il premier, scherzando con la stampa estera. Ammesso il malumore, però, Donzelli ha continuato, indicando "il dato" che rassicura il centrodestra e, in particolar modo, Fratelli d'Italia: "È che le liste del centrodestra sono cresciute molto. Il dato politico che emerge da queste elezioni è che il centrodestra passa dal 40% al 48%. Il cosiddetto campo largo, invece scende pesantemente in voti di lista. Sui candidati e sulle scelte territoriali, qualcosa da rivedere c'è. È una conferma del buon governo di Giorgia Meloni".

"Non ci si mette nulla". Sardegna, Cacciari avverte Meloni

Giovanni Donzelli è stato sincero: "Il maggior sconfitto è stato Paolo Truzzu, una persona brava e capace. È nella storia della Sardegna a migliore sconfitta. Chi ha governato in Sardegna, non ha mai rigovernato dopo. Non siamo riusciti a smentire questa legge non scritta. Pur avendo perso, è il miglior perdente". "La vincitrice è Alessandra Todde, che non si è mai fatta vedere in campagna elettorale insieme a Conte e a Schlein. La foto insieme c'è solo dopo le elezioni. Ha capito che, come voto nazionale, il consenso era per il centrodestra. Ha indovinato questa partita", ha concluso il deputato di Fratelli d'Italia.