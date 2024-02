Regionali Sardegna, Alessandra Todde vince sul filo di lana

27 febbraio 2024 a

«Sono la prima donna presidente della storia della Sardegna e sono contenta di essere qui con Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Questo è il risultato dei sardi e di una coalizione che ha investito in questo risultato». Alessandra Todde dichiara la vittoria alle elezioni regionali della Sardegna, presidente del ’campo largo' in piedi insieme al presidente del M5S, Giuseppe Conte, e alla segretaria del Pd, Elly Schlein, volati in Sardegna per l'occasione. Todde surclassa intanto la coalizione che l'appoggia, ferma al 42,6%. La coalizione di centrodestra invece guadagna più voti di Paolo Truzzu attestandosi al 48,8%. Il Pd è intanto il primo partito in Sardegna al 13,8%, segue a poca distanza FdI con il 13,6%. Quindi il M5s con il 7,8%, Fi con il 6,3% e la Lega con il 3,8.

Gongola la sinistra. Cambia il vento per il governo? «Sì, cambia il vento. Questo risultato conferma la scelta maturata sul territorio. Il partito locale ha fatto una splendida corsa. Sapevamo che dopo cinque anni disastrosi, c’erano tanti punti in comune per costruire questo progetto. Alessandra Todde è una grande donna», ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. «L’aria è cambiata. Non si vince sempre con l’arroganza di chi, come Meloni, impone i candidati al territorio e si limita a salire sui palchi per i suoi monologhi pieni di false promesse, senza neppure confrontarsi con i cittadini, senza neppure fermarsi ad ascoltare i loro problemi», scrive Conte su Facebook.