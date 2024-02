Sondaggio Mentana, chi vincerebbe se si votasse oggi: tutti i partiti

26 febbraio 2024 a

a

a

Il consueto sondaggio del lunedì del Tg La7 di Enrico Mentana arriva mentre si contano i voti delle elezioni regionali in Sardegna. Nella rilevazione di Swg Fratelli d'Italia resta in testa alle preferenze al 27,7 per cento con un calo dello 0,5 per cento. Il Pd è dietro è al 20 per cento, soglia psicologica su cui "balla" la segreteria di Elly Schlein. Il Pd fa registrare una flessione minima dello 0,1 per cento in sette giorni. Cresce il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che adesso è al 15,6 per cento e guadagna uno 0,3 per cento. Sale anche la Lega che guadagna uno 0,1 per cento rispetto alla scorsa settimana e ora si attesta all'8,1 per cento. Forza Italia invece resta stabile al 7,1 per cento.

Tra gli altri partiti cresce Azione di Calenda: 0,2 per cento in più in questi ultimi sette giorni e raggiunge il 4,4 per cento. Lieve calo per Verdi e Sinistra che ora sono al 4,2 per cento dopo il 4,3 raggiunto la scorsa settimana. Fermo al 3,3 per cento Italia Viva di Matteo Renzi, mentre viene dato al 2,6 per cento +Europa di Bonino. Pochi scostamenti, con le scorie del voto sardo che saranno destinate, in tutta probabilità, ad avere effetti sugli equilibri nazionali.