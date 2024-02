Scuola, Costituzione più fruibile. Valditara: "Stella polare" per i giovani

23 febbraio 2024 a

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, alla Camera dei Deputati, in occasione della presentazione del lavoro accademico ’Come nasce la Costituzione' sulla digitalizzazione degli atti preparatori della Costituzione Italiana, curato insieme alla professoressa Elisabetta Lamarque, ha dichiarato: "Un lavoro decisivo per far sì che la Costituzione possa essere conosciuta e vissuta da parte dei giovani. È importantissimo che i giovani entrino nello spirito della Costituzione, conoscano la profondità del dibattito che c’è stato in sede di Assemblea costituente. È un esempio anche per l’oggi. Tengo molto a questo spirito repubblicano, a questo patriottismo costituzionale, soprattutto a questo nuovo repubblicanesimo che significa non individuare mai un nemico perché il nemico sta al di fuori della Costituzione ma individuare degli avversari con cui ci si confronta, anche duramente ma sempre nella condivisione dei valori che cementano una società che sono i valori costituzionali".

Sono anche "tanti i giovani che arrivano da lontano e che devono poter conoscere la nostra Costituzione, perché l’integrazione passa anche per l’accoglimento dei nostri valori fondanti. E dunque è importante che sia insegnata nelle scuole ed è fondamentale inserire la conoscenza della Carta nell’educazione civica, nell’educazione alla cittadinanza", ha continuato. Secondo il ministro "è importante sottolineare il valore della persona che nella nostra Costituzione è così fondamentale", per comprendere bene la nostra Carta, del resto, "bisogna conoscere come è nata. E c’è un principio che innerva tutta la Costituzione: l’idea di persona al centro dell’ordinamento, con lo Stato al servizio della persona e non il contrario come nell’esperienza fascista, e io aggiungo in tutte le esperienze totalitarie".

"Dobbiamo recuperare uno spirito repubblicano, il sentirsi parte di una comunità nazionale che crede in alcuni valori fondati, quelli scritti nella nostra Costituzione. Se si condividono quei valori, anche il dibattito politico deve essere ispirato al rispetto. Gli atti dell’assemblea costituente sono stati raccolti dalla camera dei Deputati poco più di 50 anni fa. Poi sono stati fotografati e messi online per essere fruibili, ma si tratta di fotocopie. Per questo, insieme a Elisabetta Lamarque abbiamo pensato di fare una nuova edizione che rendesse facilmente fruibile queste pagine- ha proseguito Valditara- Ho tenuto a rendere fruibile questo straordinario dibattito avvenuto tra 1946 e 1947 perché ’per attuare una costituzione dobbiamo comprenderla, e per comprenderla dobbiamo conoscere come è nata". "Se la Costituzione deve essere la stella polare per chi opera nella politica e nella società, per chi viene da noi per la prima volta, se essa deve essere quel momento unificante, ecco che noi dobbiamo realizzare la Costituzione anche nella nostra scuola", ha aggiunto il ministro.