Terni, retromarcia di Bandecchi: “Ritiro le dimissioni”. Ecco cosa c'è dietro

A una settimana dall’annuncio delle sue dimissioni da sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che è anche coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, ha deciso di revocare la sua decisione. La scelta è stata riferita al presidente del consiglio comunale e al prefetto di Terni con una comunicazione ufficiale commentata positivamente da alcuni esponenti della sua amministrazione sui social.

«Ho ritirato le mie dimissioni da sindaco di Terni. Merito dell’opposizione, sia di quella ternana sia di quella nazionale, che mi hanno indotto obbligatoriamente a pensare che non si possono lasciare Terni e la Nazione nelle mani di questi animali», il commento di Bandecchi all’Agi. Il sindaco di Terni è anche impegnato nella campagna elettorale per le Europee: «Mi sto occupando delle candidature. L’emendamento di Fratelli d’Italia che andrà presto in discussione ci obbliga a raccogliere 180 mila firme per poterci candidare. Una decisione antidemocratica, a pochi mesi dalle elezioni». La retromarcia di Bandecchi è stata anche motivata in un video sui social.