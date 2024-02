Discussione in Senato, l'attacco di Renzi: "Non vi fa onore". Con chi ce l'ha

13 febbraio 2024

La discussione sul ddl Nordio in Senato ha scatenato un siparietto tra il leader di Azione, Matteo Renzi e il senatore del Pd, Filippo Sensi, suo portavoce quando era a Palazzo Chigi. "Siparietto nell’Aula del Senato fra il segretario di Italia Viva Matteo Renzi e Filippo Sensi, senatore del Pd e già portavoce di Renzi a palazzo Chigi. «Mi sarei risparmiato l’intervento se non avesse parlato Sensi - ha esordito il leader di Italia Viva durante la discussione sulla legge di delegazione Ue - sentirgli evocare la legge bavaglio mi ha colpito molto visto che non impatta minimamente sulla libertà del giornalismo ma impedisce il copia incolla degli atti giudiziari». «Venire a raccontare che c’è la legge bavaglio perché seguite la tiritera del Fatto Quotidiano non fa onore alla vostra storia», ha sottolineato, in replica alla «famigerata legge bavaglio» citata da Sensi che ne ha spiegato le implicazioni se approvata.