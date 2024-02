Foibe, Meloni nel Giorno del Ricordo: “Orrori disumani da non dimenticare”

10 febbraio 2024 a

Giorgia Meloni ricorda le vittime delle Foibe. Il presidente del Consiglio, con un messaggio apparso sulle proprie pagine social, ha voluto mettere in luce la tragedia del secolo scorso: “10 febbraio, nel Giorno del Ricordo il mio pensiero va ai Martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell’Italia”. Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si è espresso nella ricorrenza: “È doveroso ricordare le circa 10.000 vittime delle Foibe e gli oltre 350.000 esuli che dovettero lasciare le loro case per la sola colpa di essere italiani. Una delle pagine strappate più dolorose della storia del XX secolo. Oggi non resta che riconsegnarle alle generazioni future. Questo è il senso del nostro ‘Ricordare’”.

La sinistra non vuole togliere l'onorificenza a Tito, spunta il cavillo

Nel totale silenzio della sinistra ecco il gesto di Matteo Renzi, leader di Italia viva, nel non strumentalizzare politicamente un passato da non vedere mai più: “Oggi ricordiamo il massacro delle Foibe e l’esodo Giuliano dalmata, tragedia troppo a lungo negata e sepolta. Ricordiamo chi fu ucciso, massacrato e cacciato dalla propria terra dai partigiani titini per la sola colpa di essere italiano”.