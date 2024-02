Europee, Cesa: percorso politico con Salvini anche oltre le elezioni

03 febbraio 2024 a

'Sto collaborando con Matteo Salvini, l'obiettivo è costruire un percorso politico non solo per le Europee ma anche oltre". Lo ha detto Lorenzo Cesa, partecipando a un evento elettorale della Lega in Molise con Matteo Salvini che ha presentato l'ingresso nel partito del recordman delle preferenze nel centro sud Aldo Patriciello, uscito da Forza Italia a dicembre. ''Sostengo la Lega'', ha concluso Cesa.

«L’adesione alla Lega dell’europarlamentare Aldo Patriciello - più di 80mila preferenze nel 2019 - è solo l’ultimo arrivo degli ultimi mesi, da Nord a Sud: basti pensare ai 35 amministratori veneti (di cui 5 sindaci) entrati nel partito nel 2024. A questi numeri si aggiunge il sostegno alla Lega annunciato da Lorenzo Cesa dell’Udc, che ringraziamo per la volontà di costruire un percorso comune per rafforzare il governo e rendere l’Italia sempre più protagonista in Europa», si legge in una nota del partito di Matteo Salvini.