Sondaggio La7, il Pd continua a non ingranare anche nel 2024

22 gennaio 2024 a

Altro segno meno per il Partito democratico nell'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nell'edizione del 22 gennaio del telegiornale è Fratelli d'Italia a restare saldamento al primo posto tra i partiti italiani, con un 28,8% complessivo negli orientamenti di voto, un -0,2% rispetto alla scorsa settimana. Ma il Pd resta ad una distanza siderale, anzi perde leggermente terreno: Elly Schlein e i suoi calano dello 0,3% fino al 19,1%, segno che le battaglia combattute in queste prime tre settimane del 2024 non stanno portando frutti e la tanto insperata svolta per riavvicinare Giorgia Meloni. Stabile sul terzo gradino del podio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non subisce scossoni e si attesta al 16,1%. Segno meno anche per la Lega, che passa dall'8.8% all'8,5% (-0,3%).

In salita Forza Italia, Azione e Verdi e Sinistra. Gli azzurri guadagnano terreno sugli alleati di centrodestra e passano dal 7,2% al 7,4% (+0,2), stessa crescita per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ora al 3,6%, mentre il partito di Carlo Calenda passa dal 4% al 4,3% (+0,3%). Minima flessione per Italia viva (dal 3,5% al 3,4%), mentre guadagna uno 0,1% +Europa, ora al 2,4%. Tra i partiti sotto il 2% ci sono Italexit per l'Italia, Unione Popolare e Noi Moderati, rispettivamente all'1,6%, all'1,5% e all'1%. Cresce di un 3%, fino al 41%, il partito degli astensionisti.