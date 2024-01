Sondaggi, Pagnoncelli affossa le speranze della sinistra: il dato di Meloni e governo

20 gennaio 2024 a

Le polemiche delle ultime settimane non hanno avuto l'effetto sperato dalla sinistra: la fiducia nel governo di Giorgia Meloni cresce. Dallo sparo di Pozzolo alla buriana legata alla commemorazione di Acca Larentia, una serie di polemiche che "non incide sulla percezione degli elettori, che anzi migliorano il loro giudizio su governo e premier", spiega Nando Pagnoncelli commentando il suo ultimo sondaggio politico, pubblicato sul Corriere della sera di sabato 20 gennaio.

I giudizi positivi per il governo salgono infatti di due punti per un 46% che permette all'esecutivo di recuperare le perdite di fine anno. Stessa tendenza per la premier Giorgia Meloni, "che risale ancora più evidentemente, con un indice che sale al 47, recuperando tre punti rispetto al dato prenatalizio". Dato che va valutato in relazione alla conferenza stampa di inizio anno del presidente del Consiglio che "è stata un successo comunicativo".

Passando ai partiti, Fratelli d’Italia si colloca al 29%, in lieve calo (-0,3), cresce la Lega di Matteo Salvini "che prima di Natale aveva fatto registrare un calo che la posizionava all’8% e oggi è all’8,7%". Stabile Forza Italia, 7%. "Complessivamente la coalizione di governo si colloca al 45,8%, in crescita di 0,7% nell’ultimo mese". Tra le forze di opposizione, il Pdè dato al 19,7% (un mese fa era al 19). Alleanza Verdi Sinistra 4,2% (+0,2%), +Europa 2,1% (-0,3%) per un 26% (+0,6%) complessivo della coalizione di sinistra. Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte "perde un punto, collocandosi al 16,2% contro il 17,2% di un mese fa. Sembra insomma che ci sia una sorta di relazione tra l’andamento del Pd e quello del M5S: la crescita dell’uno vede normalmente un decremento dell’altro", nota il sondaggista. Azione 3,3%, stabile, Italia viva al 3% in lieve calo. Passando ai leader di partito a esclusione della premier, Antonio Tajani è primo al 32%, seguito da Conte (30). A seguire Salvini, Schlein, Lupi e Fratoianni.