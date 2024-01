Campania, De Luca ne pensa un'altra delle sue: "Dimissioni per Fitto, lo denunceremo”

13 gennaio 2024

"Chiediamo le dimissioni per il ministro Fitto che consideriamo incompetente e inconcludente, un danno permanente per il Sud. Procederemo a denunciarlo per atti di omissione". Lo ha affermato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la conferenza stampa indetta a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, per annunciare misure contro il Governo. "Da Fitto prove di inefficienza clamorose, per dignità dovrebbe dimettersi. Ho dato già mandato ai nostri uffici di procedere con la denuncia amministrativa contabile e penale nei confronti del ministro se il giorno 20 gennaio non si sarà completato l'iter per il riparto dei fondi sviluppo e coesione. La riunione pregiudiziale con tutti i ministeri interessati che dovrebbe essere convocata da Fitto, non è stata ancora convocata. Manca una settimana, la decisione di procedere con la denuncia l'abbiamo già presa. Il giorno 22 sarà depositata", ha aggiunto durante la conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli.