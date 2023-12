Mes, approvato il parere contrario sulla ratifica. Ma Forza Italia si astiene

21 dicembre 2023 a

La commissione Bilancio della Camera ha approvato il parere contrario sulla ratifica della modifica del Mes. Fratello d’Talia e Lega hanno votato a favore, quindi contro il Mes, mentre Forza Italia si è astenuta. Il parere contrario è stato presentato dalla relatrice di FdI, Ylenja Lucaselli, ed è stato anche riformulato in parte rispetto a quello iniziale. “Io darò un parere di astensione da parte nostra che ovviamente verrà riproposto in aula salvo interventi straordinari”, aveva spiegato il capogruppo azzurro in commissione Roberto Pella poco prima dell’inizio dei lavori. Hanno sostenuto la ratifica, Pd, Azione e Iv. Assenti in commissione gli esponenti del M5s.

"La V commissione esaminata la proposta di legge C. 712, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, ha ritenuto che la proposta di legge sia carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò escludendo le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto, esprime parere contrario”, il parere presentato in commissione Bilancio dalla relatrice Lucaselli.