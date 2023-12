Atreju, la sinistra attacca Corsini e Fratelli d'Italia lo difende: “Polemica inconcepibile”

15 dicembre 2023 a

a

a

Paolo Corsini sotto attacco da parte della sinistra. Il direttore dell’Approfondimento della Rai è finito nel mirino dell’opposizione per il suo intervento all’edizione 2023 di Atreju, ma gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno voluto spegnere il caso e difenderlo. «Inconcepibile la polemica della sinistra contro Corsini, professionista di lungo corso e di qualità del servizio pubblico. Rivestire un ruolo in Rai non deve vietare in alcun modo ad un giornalista di moderare un dibattito politico o di esprimere le proprie idee. Dopo tanti anni in cui la sinistra ha approfittato della televisione pubblica per i propri interessi, con opinionisti e conduttori di parte, risultano paradossali le richieste di oggi. Solidarietà a Corsini», le parole del presidente della Commissione Editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

Gino Paoli fa infuriare Elodie, la replica incendiaria: "M... nella vita"

Questo invece l’intervento del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, sempre di FdI: «Quello che sta accadendo a Paolo Corsini, giornalista, animatore di dibatti per il pluralismo dell’informazione, ideatore di associazioni contro l’informazione omologata, e responsabile degli approfondimenti Rai, è vergognoso. Corsini ha sempre dimostrato coerenza e professionalità, rispetto per il servizio pubblico, e la capacità di rappresentare sempre tutte le voci. Oggi sconta la pena di essere stato sempre controcorrente alla luce del sole. Un comportamento ben diverso dalle cordate giornalistiche di sinistra che hanno egemonizzato la Rai, marginalizzando chiunque non fosse in sintonia con il conformismo liberal. Questo pensiero ha occupato tutti gli spazi possibili senza fare prigionieri. Tutto nella massima falsità e ipocrisia spacciando per indipendenza quella che era collateralismo al partito. Tutta la mia solidarietà a Corsini».