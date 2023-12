Swg, il sondaggio di Mentana fa tremare i partiti: "A chi vanno i voti"

11 dicembre 2023 a

Come ogni lunedì, anche l'11 dicembre durante il TgLa7 Enrico Mentana ha rivelato i dati del sondaggio Swg riferito all'ultima settimana. Spostamento di voti a sinistra: i grillini perdono voti che vanno in toto al Partito democratico. Gli altri partiti della sinistra, però, non ridono: Azione, Verdi e Sinistra e +Europa perdono tutti terreno. Sale, invece, il centrodestra con Fratelli d'Italia e Lega che salgono a vista d'occhio.

"Fratelli d'Italia riguadagna lo 0,1% e arriva al 28,2% - dichiara Enrico Mentana durante il suo Tg - Il Partito democratico guadagna lo 0,3% e sale al 19,6%. Ed è proprio quello che perde il Movimento Cinque Stelle che scende al 16,4%. La Lega sale di 0,2% e va al 9,4%. Forza Italia al 7,2% e perde lo 0,1%. Azione perde lo 0,2% e va al 3,6%, Verdi e sinistra perde lo 0,1 e va al 3,3%. Italia Viva, invece, è stabile al 3,2% +Europa perde lo 0,1% e scende al 2,6%".