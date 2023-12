Pnrr, via libera del Consiglio Ue. Meloni: "Grande risultato del governo"

08 dicembre 2023 a

Il Consiglio Ue Ecofin ha adottato oggi, come atteso, decisioni di esecuzione che approvano i piani modificati per la ripresa e la resilienza di 13 Paesi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia e Romania. La notizia è stata prontamente commentata dal presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, attraverso una nota ufficiale, ha dichiarato: "Dopo il parere positivo della Commissione europea, il Consiglio ha oggi approvato la revisione del PNRR italiano. Un altro grande risultato del Governo che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi. Intendiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che il successo del nostro PNRR è nell’interesse della Nazione e dei cittadini". Con il sì dell'Ecofin il via libera europeo ai Pnrr rivisti con il capitolo RepowerEu diventa definitivo.

Sul tema si è espresso anche il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto: "Siamo molto soddisfatti dell’approvazione oggi da parte del Consiglio della revisione del PNRR italiano", ha premesso. "Si conclude così in maniera positiva un lavoro intenso iniziato ad agosto e condotto con grande incisività ed efficacia dal Governo italiano in stretta collaborazione con la Commissione europea", ha proseguito. "La decisione del Consiglio di oggi riconosce e sancisce la qualità di quanto fatto". "Quello di oggi", ha concluso il ministro, "è certamente un passaggio decisivo ed importantissimo ma non è un punto di arrivo. Il Governo, in costante collaborazione con la Commissione europea, è già a lavoro per l’attuazione del Piano rivisto, a partire dagli obiettivi previsti per la quinta rata la cui richiesta verrà presentata in tempi brevi".