Attentato nelle Filippine, la condanna di Meloni: "Non possiamo restare in silenzio"

03 dicembre 2023 a

«L’ennesimo attentato, probabilmente di matrice jihadista, perpetrato nel corso della celebrazione di una Santa Messa, nella Prima domenica di Avvento, non può passare sotto silenzio. Il Governo italiano è vicino alla comunità cristiana nelle Filippine, in particolare a quella dell’isola di Mindanao, e denuncia con forza la persecuzione cruenta operata da organizzazioni terroristiche che colpiscono anche tenendo conto del calendario liturgico. La comunità internazionale non resti indifferente, condanni con forza il terrorismo jihadista e sostenga con azioni concrete le minoranze cristiane costrette a vivere nel terrore». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Si aggrava, intanto, il bilancio dell’esplosione avvenuta durante la celebrazione di una messa cattolica nel Sud delle Filippine. Le autorità riferiscono di almeno 4 morti e 42 feriti. L’esplosione è avvenuta in una palestra dell’Università di Mindanao, dove era in corso una messa a cui partecipavano decine di persone, in maggioranza studenti.