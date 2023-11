Matteo Salvini contro i divieti della transizione ecologica: "E' una follia"

29 novembre 2023 a

a

a

Matteo Salvini contro i divieti ideologici della transizione green. «La transizione green non deve essere imposta a suon di tasse e regolamenti ma deve andare di pari passo con la sostenibilità economica, non deve essere contro ma con. Come se il problema delle emissioni fosse degli allevamenti, abbiamo altri problemi da affrontare invece che prendercela con gli allevatori. Vietare le auto non elettriche non è transizione, è demenza e follia, che danneggia anche l’ambiente oltre che l’economia». Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini durante l’assemblea Cia - Agricoltori italiani.

Poi il vicepremier ha criticato anche la tassa imposta dall'Europa sulla circolazione merci nei porti. «I porti sono indispensabili per far circolare le merci - ha proseguito Salvini - La settimana prossima sarò a Bruxelles per fermare una tassa europea sugli Ets dei porti che rischia di provocare la desertificazione dei porti europei a vantaggio di quelli africani». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo all’Assemblea della Cia.