Forza Italia, Gasparri punta in alto: possiamo arrivare al 20% nel 2027

24 novembre 2023 a

a

a

Maurizio Gasparri non si nasconde e mira ad una crescita esponenziale di Forza Italia. “Non ci poniamo limiti, dobbiamo essere ottimisti e dobbiamo considerare le potenzialità di un’area moderata che in Italia ha sempre avuto ampi e vasti consensi nelle varie fasi della storia del nostro Paese e che Forza Italia ha già raggiunto e superato come livelli di consenso”, le parole all’AdnKronos del presidente dei senatori azzurri, rispondendo sulla sfida lanciata da Tajani sull’obiettivo di arrivare al 20% in due anni. Una percentuale che raddoppierebbe il consenso attuale che i sondaggi attribuiscono agli azzurri. “Quando Antonio parla di una doppia cifra alle Europee, di un traguardo del 20% alle elezioni politiche che sono previste nel 2027 dice una cosa in cui crede e noi con lui ci crediamo – spiega Gasparri - e che è certamente alla nostra portata. Dipenderà da noi e da tante altre circostanze che soltanto la vita reale ci metterà di fronte”.

Meloni esulta, c'è l'ok dell'Ue alle modifiche del Pnrr: pioggia di miliardi per gli italiani

“Le elezioni di giugno - dice ancora con riferimento alle europee del 9 giugno - sono il nostro momento fondamentale e lì si vedrà il nostro fixing, il nostro spread, la cifra che indicherà il nostro valore. Mi aspetto come Tajani un risultato a due cifre e lavoreremo intensamente in questi mesi per dimostrare la indispensabilità di Forza Italia nel panorama politico italiano e all’interno della coalizione di centrodestra”. Gli azzurri vogliono dimostrare che anche senza Silvio Berlusconi il partito può avere successo.