Sicurezza a Milano, l'affondo di Salvini a Sala: "Tanto da fare, basta polemiche"

Il problema sicurezza a Milano è di estrema attualità. Da tempo ormai la questione rimbalza sui giornali ed è argomento di dibattito nelle trasmissioni televisive. Garantire ai cittadini e ai turisti la possibilità di muoversi senza temere aggressioni o episodi di terrore dovrebbe essere una delle priorità del sindaco Giuseppe Sala. Questa mattina a intervenire sull'argomento è stato Matteo Salvini: "Su Milano, il sindaco che dice che c’è un complotto dei giornali. Milano è una città straordinaria. La mia città è bella, attrattiva moderna e innovativa. Che ci sia un problema sicurezza in diversi quartieri di Milano, anche in pieno centro, è evidente. E se il sindaco dice che è colpa di un complotto dei milanesi cattivi e dei giornalisti compiacenti, insomma, parliamone".

Video su questo argomento Salvini al sindaco Sala: a Milano problema sicurezza c'è, parliamone TMNews

Il vicepremier, presente a Milano a un gazebo della Lega, ha ribadito l'importanza di un controllo della città di Milano: "Noi abbiamo incontrato in questa settimana le Forze dell’ordine. Mettiamo 1 miliardo e mezzo in più per stipendi, mezzi e nuove assunzioni. Ovviamente anche i sindaci devono fare la loro parte, non basta al governo da solo". "Sul tema sicurezza a Milano il problema c’è. Serve che tutti diano il loro contributo. E se qualcuno nega un problema sicurezza a Milano non fa il bene della città. A Milano vedo un’amministrazione un po' stanca, non molto motivata. Per Sala, poi, il problema sono i giornalisti, Carlo Verdone e Elenoire Casalegno. Insomma, il sindaco di Milano ha tanto da fare, senza far polemiche", ha aggiunto Salvini.