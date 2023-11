Strage di Nassiriya, la Lega non dimentica le vittime. Proposta di legge alla Camera

Sullo stesso argomento: Meloni e Mattarella omaggiano le vittime della strage di Nassiriya

A vent’anni dalla strage di Nassiriya il deputato leghista Domenico Furgiuele presenta alla Camera una proposta di legge con il doppio obiettivo di concedere «la medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani del 12 novembre 2003» e esplicitare il riferimento a quanto avvenne in Iraq nella ricorrenza della ’Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace’ che cade proprio il 12 novembre, aggiungendo la dicitura «nell’anniversario della strage di Nassiriya».

«Dobbiamo – si legge nel testo visionato dall’Adnkronos - riconoscere il sacrificio dei militari e dei civili italiani che caddero nella strage di Nassiriya, nel corso di una missione per la salvaguardia del bene comune e finalizzata al mantenimento della pace in Iraq», è la premessa che porta alla richiesta del leghista calabrese. «Si tratta di cittadini italiani, militari e civili, il cui sacrificio richiede il più alto riconoscimento alla memoria: la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria». Un riconoscimento ai 19 italiani, 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili, vittime dell’irruzione di un camion cisterna pieno di esplosivo nella base militare italiana. «Riteniamo doveroso ricordare tali eventi affinché la memoria rimanga viva e queste persone non siano morte inutilmente -aggiunge -. Anche per questo motivo chiediamo che la legge approvata il 12 novembre 2009, assuma un titolo diverso, un titolo che specifichi perché sia proprio il 12 novembre il giorno prescelto per celebrare la ’Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace’, aggiungendo le parole ‘nell’anniversario della strage di Nassiriya’, come si legge nell’articolo 2 della norma (Modifica del Titolo della legge n. 162 del 12 novembre 2009)».