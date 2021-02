Nicola Zingaretti sembra un altro: scende dalla Luna e parla di cose concrete

17 febbraio 2021 a

Nicola Zingaretti sembra un altro. In un lunghissimo articolo su Repubblica, smette di parlare dei temi che dividono la politica e finalmente parla di cose concrete. Un atterraggio dalla Luna. "Avremmo preferito una coalizione a sostegno di Draghi più coesa. Non è stato possibile. Per questo occorre definire un programma essenziale di cose da fare per mettersi al lavoro sui drammatici problemi delle persone, dei lavoratori, delle imprese" spiega Zingaretti.

Zingaretti “Basta liti ma restiamo alternativi alla Lega”

“Le priorità del Pd - elenca - Fermare la pandemia. Vaccinare il maggior numero possibile di cittadini. Creare lavoro e quindi spendere presto e bene le risorse europee”. E anche "tasse più giuste". Quindi non sentiremo più parlare di ius soli et similia? Basta stare a vedere.

