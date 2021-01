Luigi Di Maio, il tweet sulla crisi scatena Giorgia Meloni: ministro umiliato

26 gennaio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni umilia con tenerezza Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri che non resiste a qualche sloganaccio da propaganda si è messo a twittare: "E' il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto". Come fosse una madre la Meloni gli tira le orecchie.

È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto.

➡️ https://t.co/VUXmk1OFoz — Luigi Di Maio (@luigidimaio) January 26, 2021

La leader di Fratelli d'Italia gli ricorda la prima regola della democrazia (i bimbi spesso dimenticano le lezioni di vita) : "Luigi, chi difende la Nazione chiede ai suoi cittadini cosa vogliano fare. Chi si arroga il diritto di saperlo per mantenere la poltrona, invece si sta occupando solo del tornaconto personale". Chi ama la poltrona, mr. Di Maio, non la Nazione. E' a questo che stiamo assistendo ora...

