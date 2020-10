Balivo e Madia "unite" dai mariti. Cinema, affari e tv: grandi manovre

Due mariti noti di due mogli altrettanto note si sono messi in società. Mario Ferdinando Gianani, romano, produttore della casa cinematografica Wildside (parte di Fremantle, uno dei principali produttori indipendenti al mondo) e consorte dell’ex ministro e oggi deputato Marianna Madia, è stato infatti appena nominato presidente di Be Water, una nuova società costituita pochi giorni fa a Milano davanti al notaio Federico Mottola, ma che ha sede legale nella Capitale.

La newco vede come azionisti lo stesso Gianani col 40% mentre socio con una quota analoga è il finanziere romano Guido Maria Brera, capo degli investimenti di Kairos, marito della conduttrice tv Caterina Balivo e autore del libro «I Diavoli» poi diventato una fortunata serie tv. La Be Water, con statuto di holding, ha un capitale nominale di 10mila euro ma parte con una dote di oltre un milione perché Gianani e Brera hanno versato ciascuno 500mila euro come sovrapprezzo delle loro azioni. A novembre scorso il collettivo I Diavoli guidato da Brera aveva deciso di sottoporre – in via prioritaria ed esclusiva – alla Wildside qualsiasi idea, concept, format e soggetto sviluppato, ai fini di una eventuale realizzazione di serie televisive o di film.