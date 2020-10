Grillini alla resa dei conti. Il comitato M5s si ribella a Casaleggio: non può parlare sul blog

Il post di Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle che minaccia di staccare la spina del Movimento 5 Stelle se i ribelli grillini non mollano l'idea di diventare "un partito come gli altri" era destinato a provocare reazioni altrettanto dure. Una prima risposta arriva in un post Facebook del comitato di garanzia M5s composto da Giancarlo Cancelleri, Roberta Lombardi e Vito Crimi.

"Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del M5s e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato in data odierna sul Blog delle Stelle a firma Davide Casaleggio rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle". scrive il triumvirato grillino che continua: "Il fatto che il Blog delle Stelle sia gestito dall`associazione Rousseau non autorizza il suo presidente a utilizzarla per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organi del M5s. Il M5s siamo noi, tutti, non è appannaggio di qualcuno in particolare".

Lo scontro fratricida è alla resa dei conti, Nel suo post dal titolo "Noi siamo Movimento" Davide Casaleggio ha puntato il dito, seppur non citandolo direttamente, contro Luigi Di Maio e lanciato un messaggio a Beppe Grillo. Tra le promesse iniziali del MoVimento 5 agli elettori c'era quella "che non saremmo mai diventati partito, non solo come struttura, ma soprattutto come mentalità". E giù attacchi ai poltronisti grillini.