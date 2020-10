Gregoretti, il centrodestra invade Catania per sostenere Matteo Salvini e lui ringrazia i leader

"Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell’udienza in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarietà e il sostegno delle comunità politiche che rappresentano". Matteo Salvini ringrazia il centrodestra per la solidarietà nel giorno del processo Gregoretti dove è indagato per sequestro dei migranti. Il giudice per l'udienza preliminare, Nunzio Sarpietro, è in camera di consiglio per istituire l'istruttoria sul caso della nave. La procura ha chiesto il 'non luogo a procedere', quindi di proscioglimento. "Giudice da più di un'ora in Camera di Consiglio per prendere la sua decisione. Sapete che sono tranquillo e sereno come non mai?" scrive ancora sui social Salvini.