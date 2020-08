La sinistra si attacca ai biscotti. Bufera per il post su Salvini con i Ringo

Un post dell'account Twitter Lega - Salvini Premier scatena il putiferio. "Uniti si vince!", si legge in un tweet a com mento di un foto-confronto piuttosto singolare, ovvero la stretta di mano di Matteo Salvini con un sostenitore di colore e la storica pubblicità dei biscotti Ringo con protagonisti due ragazzi dalla pelle di diverso colore. Apriti cielo, sono subiti partiti i tam tam della sinistra: giù le mani dai biscotti per propaganda politica, tanto che la Barilla - proprietaria del marchio che fa capo a Pavesi - è stata costretta a prendere le distanze dall'operazione dicendosi estranea. "Non abbiamo mai autorizzato la Lega a usare lo spot dei Ringo né il marchio", hanno detto dall'azienda all’Adnkronos.

Intanto in rete molti utenti di sinistra sbottano contro la Lega e alcuni propongo addirittura il boicottaggio dell'azienda multinazionale fondata a Parma. Che su Twitter è costretta a ribadire: "Il Gruppo Barilla conferma che non ha autorizzato e non autorizza l’utilizzo dei propri marchi – compreso il brand Ringo – da parte di nessun movimento o gruppo politico". Non basta. I pasdaran anti-Salvini chiedono a Barilla di denunciare la Lega. Sono alla frutta e si attaccano a tutto, anche ai biscotti.