Salvini contro gli abbandoni ma il cagnolino non gradisce... e lo morde

A Matteo Salvini non gira bene con gli animali. Dopo lo scivolone social per la foto con il pony ecco il fuori programma nel video contro gli abbandoni estivi di cani e gatti. Il leader della Lega si lancia in un messaggio in difesa degli animali e per essere più convincente tiene in braccio un soffice cagnolino. Ma il cucciolo dopo uno po' mostra segni di insofferenza e verso il finale, così si evince dal video, si sfoga mordendo i braccialetti del leader della Lega.



"Gli amici a quattro zampe sono parte della famiglia, NON giocattoli. Chi abbandona cani e gatti non è “Uomo”. Usiamo la testa, usiamo il cuore", scrive Salvini ma gli animalisti accorsi sulla sua bacheca social lo coprono di critiche. Non si dimenticano infatti del video con la figlia sul calesse trainato da un pony che ha attirato un fiume di critiche.