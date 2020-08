Aborto farmacologico, Carlo Taormina se la prende col ministro Speranza: sciacallo comunista

Il caso sulla pillola abortiva senza ricovero fa esplodere la polemica sulla novità introdotta dal ministero della Sanità. Tra i contrari c'è anche l'avvocato Carlo Taormina che su Twitter se la prende anche con il centrodestra: "Mondo del centro-destra, non una parola per questo sciacallo di Speranza che da comunista permette aborto facile e uccisione di persone che non si possono difendere? Ecco perché non potete più governare! Non avete il coraggio delle idee e dei principii", cinguetta Taormina.

A dire il vero dal mondo di destra le polemiche non sono mancate. In prima linea contro l'aborto farmacologico in day hospital la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ha massacrato il governo.