Strage dei kiwi, Gasparri inchioda Zingaretti: da lui negligenza colpevole

La moria del kiwi continua a preoccupare gli agricoltori e non solo. A seguito dell'inchiesta de Il Tempo pubblicata questa mattina sul quotidiano dove si denuncia una perdita di oltre 100 milioni di euro tra fatturati e indotti, con un danno all'economia pontina che si attesta tra il 20 e il 30 percento, interviene il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Zingaretti dica come intende procedere per arginare il grave fenomeno che ha colpito intere piantagioni di Kiwi nell'agro pontino - dichiara Maurizio Gasparri - Un danno economico, quantizzato in oltre 100 milioni, che mette ulteriormente in crisi le aziende agricole del Lazio. Malgrado le numerose richieste di intervento presentate alla Regione e al Governo da sodalizi ecologisti spontanei, come il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, presieduto da Piergiorgio Benvenuti, da Zingaretti non è arrivato alcun segnale. Una negligenza colpevole perché aggrava la già precaria condizione in cui versa il settore primario del Lazio. La crisi del kiwi sta, infatti, costringendo le aziende a tagliare sull'impiego di manodopera, lasciando nella disperazione numerose famiglie dedite all'agricoltura. Non è più pensabile assistere a un irresponsabile rimpallo di responsabilità tra la Regione e il Governo. Si intervenga in fretta e si diano risposte agli imprenditori dell'agro pontino".

Sulla stessa lunghezza d'onda Piergiorgio Benvenuti, neo responsabile delle Politiche ambientali di Forza Italia: "Uno dei settori fondamentali per l'economia della provincia di Latina rischia di essere piegato e compromesso in maniera irreparabile. A rischio centinaia di lavoratori in un settore, che registra 1 milione di giornate lavorative annue su 2 milioni e quattrocento mila dell'intero comparto agricolo. Necessario un intervento immediato da parte della Regione Lazio, ma anche a livello nazionale dal Ministero dell’Agricoltura. Non vorremmo pero' ascoltare, come avviene sovente il consueto rimpallo delle responsabilità fra Regione e Ministero. Sono necessarie soluzioni immediate e risolutive a difesa del Kiwi italiano".