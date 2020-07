Rita Dalla Chiesa smaschera le femministe a singhiozzo: attacchi a Giorgia Meloni, tutte zitte?

Rita Dalla Chiesa umilia le fustigatrici del bodyshaming a targhe alterne, ovvero le anime belle e radical chic pronte a schierarsi - solo sui social, sennò troppa fatica - in difesa di Laura Boldrini ma che non alzano un dito quando il bersaglio degli hater non è di sinistra. "Dove sono finite le gentili signore del #ChallengeAccepted? Ovvero donne in difesa delle donne? Donne che supportano le donne? Tutta una balla che dura da una vita. Dove sono finite ora che c’è Giorgia Meloni da difendere dal web e dai suoi bulli da tastiera? Ma vergognatevi!", scrive la conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un tweet.

https://twitter.com/ritadallachiesa/status/1289104797426225152

Già, perché dopo l'intervento alla Camera di mercoledì la leader di Fratelli d'Italia è diventata il bersaglio di uno spaventoso attacco d'odio. Senza che le femministe del #ChallengeAccepted, la campagna social di solidarietà femminile partita da Hollywood che fa impazzire la sinistra nostrana, abbiano speso un post, un hashtag, un like.