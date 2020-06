Giuseppe De Rita: sul coronavirus Conte ha fallito la comunicazione

Gli italiani. La paura. La rabbia. Il loro ritorno alla libertà dopo mesi di isolamento domiciliare in tempi di coronavirus. E poi la politica e il tempo che servirà alla gente per tornare ad una normalità quotidiana. Su questo, e non solo, abbiamo intervistato Giuseppe De Rita, sociologo e presidente del CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali).

Sindaci sceriffi, regioni contro regioni e regioni critiche verso lo Stato: l’Italia sta tornando al feudalesimo?

«No, il feudalesimo in Italia è vecchio e non torna. Il vero problema è che in questo meccanismo di lotta al virus il Potere centrale ha avuto uno scatto di verticalizzazione e di concentrazione del Potere nei poteri centrali. Tutto alla Protezione Civile, tutto all’Istituto Superiore di Sanità, tutti ai dpcm, ai decreti, eccetera, eccetera. Naturalmente questa verticalizzazione dello Stato ha creato qualche problema. Quello delle regioni che si sono sentite escluse; i problemi dei comuni, che si sono sentiti abbandonati su ogni versante. Il problema di tutti i poteri, anche dello Stato, anche degli Enti di ricerca, degli Istituti, dell’informazione, che hanno visto questa verticalizzazione - quasi una statalizzazione - nel fronteggiare l’emergenza. E ovviamente sono arrivate le polemiche, i distinguo e anche le dialettiche forti ma questo non significa il ritorno al feudalesimo. È un’altra cosa. È un accentramento dei Poteri nel Governo, nella Protezione Civile, nel comitato tecnico-scientifico con tutti gli altri che hanno dovuto fare polemica per avere un minimo di voce».

Lei ha citato anche l’informazione. In questo blindarsi dell’Italia nella guerra al virus, l’informazione ha assunto un ruolo troppo conformista? Troppo da cassa di risonanza di questo Stato che nell’emergenza ha verticalizzato tutto, anche il comunicare agli italiani ciò che stava accadendo?

«Il punto è, se mi permette una distinzione, nella differenza tra il comunicare e l’informare. Il Governo ha comunicato. L’informazione non c’è stata. E naturalmente i mezzi di informazione hanno essi stessi comunicato e non informato. Se uno pensa al fatto che giornalmente la Protezione Civile dava il numero dei morti, dei guariti e dei contagiati, senza mai una interpretazione, faceva solo comunicazione, non informava. Perché l’informazione è spiegare, è dare senso ai numeri. Se io dico 25 e non si sa bene cosa significhi 25, se un numero di pagine di un mio libro o qualche altra cosa.... Il vero problema, le ripeto, è che nel momento in cui lo Stato ha deciso di affidarsi nell’informazione alla Protezione Civile e all’Istituto Superiore di Sanità, noi abbiamo avuto una comunicazione senza informazione. Ed i giornali e i media non hanno fatto informazione ma hanno trasmesso la comunicazione».

In questa crisi, oltre all’aspetto sanitario e ai battibecchi istituzionali, si sono evidenziati anche altri aspetti preoccupanti. Tra questi il rapporto quotidiano degli italiani con la paura. Un esempio: chi cammina senza mascherina per strada viene guardato in cagnesco. Il Censis in passato ha fotografato il rischio del rancore come sentimento nazionale. Gli italiani ai tempi del virus sono più cattivi? Stiamo arrivando all’odio?

«Da quando negli anni passati parlammo di rancore, beh il rancore si è molto smorzato. Perché il rancore è un qualcosa che riguarda un sentimento di astio verso ciò che non c’è stato. È il lutto di quel che non c’è stato. Quindi il rancore ha bisogno di un colpevole. Il mio matrimonio è andato male, la colpa è di mia moglie. La mia carriera in azienda è stata fermata, è colpa del capoufficio. La mia macchina ha sbattuto, è colpa del meccanico che non mi ha risolto il problema alle gomme. Il rancore aveva bisogno di colpevoli. Arriva il coronavirus e non si sa chi sia il colpevole ed il rancore se ne va a pallino. Ed è sostituito dalla paura. Da questa paura. La paura è un fenomeno meno spiegabile del rancore. Il rancore si capisce da dove viene. La paura no. È incontrollabile, è antropologica, la paura è una psicologia collettiva indecifrabile. E quindi la paura ce la siamo tenuta. Io magari non ce l’ho ma la gente ha paura. Il tono complessivo della paura è stato questo...

