Alessandra Riccardi, chi è la 5stelle che ha votato per Matteo Salvini. "Minacce", epurazione in vista?

La senatrice grillina Alessandra Riccardi contro il Movimento 5 Stelle ha votato no all’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Matteo Salvini nella Giunta delle immunità di Palazzo Madama. "Semplicemente perché, come nel caso della Diciotti, a mio avviso sussisteva anche in questo caso l’azione di governo nel perseguimento della politica dei flussi migratori", spiega la parlamentare che con il suo ha contribuito a "salvare" il leader della Lega accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco della nave Ong Open Arms con migranti a bordo. Una mossa che per qualcuno anticipa il passaggio alla Lega, ma la Riccardi replica: "Io sono nel Movimento".

"Se il Movimento 5 stelle mi espellerà perché ho votato secondo quella che ritengo la giusta applicazione della legge mi assumerò le mie responsabilità. Io rispondo del mio voto", ha detto la grillina che in un intervista ha anche detto: "Ho subìto molto pressioni dal M5s. Crimi (Vito, capo politico del Movimento 5 stelle, ndr) mi ha detto che un voto in dissenso avrebbe complicato la trattativa all'interno della maggioranza, ha molto insistito (...). Mi sono sentita minacciata".

Dopo il voto i messaggi non tardano ad arrivare."La senatrice Riccardi ha fatto una scelta diversa che non comprendiamo e Italia Viva ha fatto una valutazione ancora differente, non partecipando al voto. Vedremo in aula cosa accadrà, secondo noi è corretto lasciare che la magistratura giudichi l’operato di Salvini", afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Elvira Evangelista, capogruppo nella Giunta per le immunità del Senato. Ennesima epurazione in vista?