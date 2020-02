Conte come Letta. Si sveglia fuori tempo massimo

La storia, talvolta, si ripete. Era solo il 2014 quando, dopo il celebre tweet "Enrico stai sereno", l'allora segretario del Pd Matteo Renzi defenestrò Letta da Palazzo Chigi. Proprio Enrico Letta, però, tentò di salvarsi in extremis presentando un'ambiziosissima "Agenda per l'Italia", un programma dettagliato delle riforme necessarie per rilanciare il Paese.

"Letta si è svegliato troppo tardi", commentarono i renziani. Così la manovra di palazzo andò avanti lo stesso e dell'"Agenda per l'Italia" non si seppe più nulla.

Oggi ci ritroviamo più o meno nella stessa situazione. Matteo Renzi punta a cacciare Giuseppe Conte da Palazzo Chigi accusandolo di "immobilismo". E il premier, dopo mesi passati a sonnecchiare, pare essersi ridestato all'improvviso. "Adesso mi prendo qualche giorno, perché l’Italia non può attendere, per lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia". Così ha detto Conte, lasciando il Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani. "Il sistema Italia non può crescere con questi numeri, non possiamo essere fanalino di coda e ci sono delle situazioni anche congiunturali, come il coronavirus e le tensioni commerciali - ha aggiunto -. Tutti, assolutamente tutti, dobbiamo lavorare, ognuno per le proprie responsabilità che si assume in base ai ruoli, ma dobbiamo tutti lavorare per fare crescere questo sistema, e ne verrà fuori una cura da cavallo".

Un appello bipartisan per un progetto che faccia rialzare il Paese, insomma. Peccato che, esattamente come quello di Letta sei anni fa, rischia di essere arrivato fuori tempo massimo...