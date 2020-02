Matteo Salvini e Giorgia Meloni, tutto in un selfie: dove vogliono arrivare

Più uniti che mai. Sui profili ufficiali social spunta la foto di Matteo Salvini abbracciato a Giorgia Meloni: un'immagine che adesso più che mai suona come un avvertimento alla maggioranza. Perché il leader della Lega - in un'intervista esclusiva a La Verità - lo ha detto senza girarci troppo in torno che "con la Meloni si vince. FdI è un valore aggiunto". Ma adesso è soprattutto sulle sfide del centrodestra che concentra l'attenzione del leghista: una coalizione compatta sulle prossime battaglie parlamentari.

Dalle nuove sfide del centrodestra al taglio dei parlamentari. Matteo Salvini non teme la Meloni e con il selfie polemico avverte il governo: "Dedicato a chi ci vuole male" scrive mentre entrambi scalpitano per tornare alle urne.